Rebón estrea unha nova praza pública e 2,5 quilómetros de camiños renovados

Nova praza en Rebón © Deputación de Pontevedra

Ata 175.000 euros investíronse na parroquia de Rebón para que este lugar de Moraña conte, entre outras cousas, cunha nova praza pública ao carón da igrexa e con preto de 2,5 quilómetros de camiños completamente renovados.

Esta intervención realizouse no marco do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra.

As obras realizadas melloraron a rede de camiños garantindo, onde foi posible, unha anchura suficiente para o cruzamento de dous vehículos ou o paso de vehículos de emerxencias.

En concreto actualizáronse os accesos aos núcleo de O Calvo, San Pedro de Rebón e Rebón de Arriba. En todos os casos os anchos medios existentes oscilaban entre os 3,6 metros e os 4 metros e agora incorporáronse áreas dispoñibles en varios puntos.

Ademais, estes traballos permitiron a pavimentación con lousa de granito do adro da igrexa románica de San Pedro de Rebón, que data do século XII, creando unha praza pública.

Na súa visita a Rebón, o deputado provincial Santos Héctor destacou a "obsesión" do goberno provincial por "facer todo o posible" para contribuír a consolidar poboación no rural e que "non se desertice", algo no que axudan intervencións como esta.

O alcalde de Moraña, José Cela, coincidiu en que o investimento realizado nesta parroquia "fai posible que a xente se anime a permanecer nos núcleos e non marchar", polo que reivindicou que "se aposte polas aldeas" para que os concellos do interior poidan ofrecer boa calidade de vida.

Neste 2021, o Plan Concellos dedica a Moraña 480.160 euros, que farán posible a execución de cinco obras decididas polo Concello: a mellora da rúa Santa Lucía, o acondicionamento da contorna das pistas deportivas, a pavimentación de camiños e núcleos rurais en Lamas e Fontenla e o mantemento de camiños na parroquia de Saiáns.