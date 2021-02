Concentración na Peregrina para reclamar a liberdade para o rapeiro Pablo Hasél

Concentración en Pontevedra para reclamar a liberdade para o rapeiro Pablo Hasél © Cristina Saiz

Un grupo de persoas, principalmente novas, concentrábase ás 20.00 horas deste mércores 17 na praza Peregrina respondendo a unha convocatoria realizada nas redes sociais en apoio ao músico Pablo Hasél, o rapeiro condenado a prisión por inxurias á monarquía e enaltecemento do terrorismo.

Os manifestantes reclaman a liberdade para o cantante catalán ao berro de 'Tribunal fascista' en referencia ao Supremo que condenou o mozo polo delito de enaltecemento do terrorismo, coa agravante de reincidencia a 9 meses e un día de prisión e unha multa de 168 días; por inxurias e calumnias contra a Coroa, a unha pena de 12 meses de multa; por inxurias e calumnias contra as Institucións do Estado, pena de 15 meses de multa.

O músico era detido polos Mossos d'Esquadra este martes 16 no reitorado da Universidade de Lleida, onde se encerrou. A súa detención provocou concentracións con disturbios en Barcelona e en Madrid.

En Pontevedra, os manifestantes, a pesar da choiva, desprazáronse ata a Subdelegación do Goberno onde rematou o acto de protesta no que reclamaron a liberdade de Pablo Hasél e a defensa da liberdade de expresión. Non se rexistraron incidentes durante esta mobilización.

Pantalla completa Concentración en Pontevedra para reclamar a liberdade para o rapeiro Pablo Hasél Un grupo de persoas concentrábase na praza da Peregrina e posteriormente trasladábase ata a Subdelegación do Goberno para demandar liberdade de expresión e pedir a amnistía para o músico catalán © Cristina Saiz