O marisqueo volve á ría cun ollo posto nos efectos das choivas

Mariscadoras na ría de Pontevedra © Mónica Patxot Mariscadoras na ría de Pontevedra © Mónica Patxot

Desde o 3 de xaneiro as mariscadoras non faenan na ría de Pontevedra. A intención era volver á praia o día 9, pero as fortes choivas e os efectos das avenidas, grandes cantidades de auga doce procedente do Lérez, obrigaron a pospoñer unha semana o retorno ao comprobar os técnicos a debilidade da ameixa pola caída da salinidade.

A pesar da incerteza por este parón, desde a confraría de Lourizán confían en que os bivalvos puidesen sobrevivir ás riadas. Os técnicos estiveron supervisando os bancos e recomendaron faenar estes días en zonas baixas nas que sempre hai auga a pesar da baixada da marea.

"Se non hai mortaldade non hai problema, pero se o bivalvo está débil, non pode enterrarse e si que lle afecta a pouca salinidade", explica a patroa maior desta confraría, Mari Carmen Vázquez.

O mal tempo non é a única circunstancia que afectou á actividade marisqueira. A situación epidemiolóxica da área sanitaria tamén lastrou a este sector. O contacto con positivos obrigou a paralizar a lonxa un día por falta de persoal e o brote en Campelo motivou a realización dun cribado que, en Lourizán, pechouse sen un só positivo e cunha participación do 100%, destaca Vázquez.

Aínda así, no sector foxen das lamentacións e destacan que a pesar das limitacións o prezo da ameixa non se esborrallou e a situación sanitaria tampouco os obrigou a parar ao estar considerados traballadores esenciais.

"A campaña de Nadal foi boa e febreiro tamén semella que vai ser bo, pero nós ímolo vendo día a día", dixo a presidenta, recoñecendo que a perda de actividade de sectores como o hostaleiro ou a precaria situación dalgunhas familias pode facer caer o prezo do bivalvo se non hai demanda suficiente.