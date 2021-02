Juan Carlos I, expulsado do rueiro de Pontevedra: "É un acto de xustiza, decencia e hixiene democrática"

Pontevedra converteuse na primeira cidade galega -e unha das primeiras do Estado español- en retirarlle todas as honras ao rei emérito. Juan Carlos I queda sen a súa rúa na cidade que, a partir de agora, será coñecida como a Avenida Virxinia Pereira Renda.

"Hoxe é un día histórico que quedará gravado non relato da cidade", sinalou a edil de Cultura, Carmen Fouces, que defendeu que esta decisión, que foi apoiada unicamente polo goberno municipal BNG-PSOE, "é un acto de xustiza, decencia e hixiene democrática".

A partir de agora, sinalou Fouces, Pontevedra no canto dunha rúa dedicada a un "corrupto" que cobraba comisións de "dubidosa procedencia" e que "ocultaba" en contas en Suíza "para eludir o fisco", terá un lugar "que falará de dignidade, entrega, servizo público e decencia".

Ese é "legado" de Virxinia Pereira, segundo a edil nacionalista, unha muller "que sacrificou a súa vida cómoda por loitar por unha Galicia libre, próspera e sen rei" e que grazas ao seu "tesón inquebrantable" a obra de Castelao está depositada no Museo de Pontevedra.

Na súa intervención, a responsable municipal de Cultura sinalou que o comportamento do monarca "avergonza" ata aos "monárquicos decentes", debido ás súas "andanzas campechanas", os seus "líos de saias" e as súas "miserias" que lle converten en "fiel herdeiro" dos costumes dos seus antepasados, "cheos de amantes, corruptelas e dobre moral".

A concelleira do BNG lamentou que o rei emérito puxera " pés en polvorosa" e desaparecese da "escena do crime" tras coñecerse unha biografía "prolífica en asuntos bastante feos" e que se refuxiara nun réxime "absolutista" no que "parece estar moi cómodo".

Virxinia Pereira, lembrou, "tamén marchou do país". Pero no seu caso por ser "perseguida" polas súas ideas políticas e morreu no exilio "tras toda unha vida de entrega aos ideais de xustiza e liberdade", polo que merece segundo Fouces un lugar "prominente" na cidade.

"O emérito non merece unha rúa en Pontevedra e é de xustiza retirarlla. E que mellor para hixienizala que Virxinia ocupe o lugar que deixa", concluíu Fouces, que celebrou que a memoria histórica e o feminismo "conquiste un espazo máis da cidade por dereito e por xustiza".

(HABERÁ AMPLIACIÓN)