Sanidade efectuará no centro de saúde de Vilalonga novos cribados preventivos

Cribado en Caldas de Reis © Sergas

A Xunta de Galicia, a través da xestión do Servizo Galego de Saúde, efectuará no centro de saúde de Vilalonga, no Concello de Sanxenxo, unha nova campaña preventiva con cribados poboacionais con test rápidos de antíxenos cara a detectar o maior número posible de portadores asintomáticos da COVID 19, o que permitirá reducir a cifra de contaxios de coronavirus nesta localidade.

Esta iniciativa preventiva coa intención de ampliar a detección da COVID-19 terá lugar durante as tardes do xoves 11 e o venres 12 de febreiro, ademais da mañá do sábado 13 de febreiro.

A Administración Sanitaria Pública Galega vai convocar, gradualmente e vía SMS telefónico, á poboación sanxenxina de entre 40 a 49 anos de idade, colectivo que nesta localidade acada arredor de 2.600 persoas. Para levar a cabo este cribado, a Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés contará no centro de saúde de Vilalonga con tres equipos de enfermaría en cada turno, que efectuarán tarefas de control e cumprimento das medidas de seguridade, realización e procesado das tomas de mostras e información aos usuarios. Os resultados negativos destes cribados no centro de saúde de Vilalonga serán comunicados por SMS pola Área Sanitaria, mentres que os casos positivos notificaránse contactando directamente vía telefónica con cada persoa.

Este tipo de probas serven para aumentar a detección de casos asintomáticos, así como para precisar as cifras de afectados.