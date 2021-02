Comeza o prazo para facerse con algún dos postos libres no Mercado de Abastos

Mercado de abastos de Pontevedra © Cristina Saiz

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publica este martes o expediente e o prego de condicións técnicas e cláusulas administrativas que rexerán o procedemento de concesión demanial, mediante poxa, para a explotación das 55 bancadas e 9 casetas dispoñibles no primeiro andar do Mercado de Abastos de Pontevedra.

Os interesados en participar, que tamén poden atopar o anuncio da licitación e a restante documentación no Perfil do Contratante do Concello de Pontevedra, disporán dende o mércores dun prazo de 30 días hábiles para presentar as súas propostas.

Tal e como lembra a concelleira de Promoción Económica, Yoya Blanco, este procedemento permitirá sacar a concurso, mediante a fórmula de libre concorrencia por poxa, "55 bancadas das 114 existentes no Mercado (hai 59 ocupadas, 15 delas de flores), 52 bancadas de peixe e 3 de froita, así como 6 casetas interiores de carne das 30 casetas interiores que hai e 2 casetas exteriores de confección e 1 de prensa das 19 casetas exteriores que ten o primeiro andar (das 49 casetas existentes, 9 saen a poxa e 40 están ocupadas)".

Entre as obrigas que constan no prego de condicións técnicas, establécese que os concesionarios deberán satisfacer as taxas correspondentes melloradas á alza segundo as súas propostas, fixándose o importe destes canons polo prazo total de concesión, que é de 25 anos.

As taxas mínimas que se deben ofertar polos licitadores por cada número de posto, en función do seu tipo, serán os seguintes (canon base a 25 anos): bancada de peixe, 3.872,07 euros; bancada de froita, 3.872,02 euros; caseta interior, entre 9.680,16 e 13.552,23 euros, e caseta exterior, 8.131,34 euros. As ofertas que se formulen por debaixo destes mínimos serán rexeitadas e os licitadores excluídos do procedemento.

Tódolos solicitantes que estean propostos para ser beneficiarios das concesións están obrigados a presentar autoliquidación e realizar o pagamento do canon ofertado. Independentemente do pago do canon mínimo, os adxudicatarios deberán satisfacer mensualmente, durante a vixencia da concesión, as taxas de servizo establecidas na ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais, a saber: bancada de peixe, 38,03 euros mensuais; bancada de froita, 40,81 euros; caseta interior, entre 55,86 e 78,20 euros, e caseta exterior, 46,92.

Tamén correrán por conta de cada concesionario os tributos relativos ao exercicio de cada actividade, os que graven a constitución destas concesións, os de formalización pública dos títulos das concesións e demais derivados das propias concesións. Para poder participar neste procedemento, os empresarios interesados deberán acreditar a súa solvencia económica, técnica e profesional.