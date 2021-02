A Xunta anuncia a convocatoria de axudas para o sector das axencias de viaxe

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a delegada Luisa Piñeiro reúnense con representantes do sector turístico © Xunta de Galicia

A inminente publicación dunha liña de axudas exclusivas para o sector dos operadores de turismo turísticos de Galicia foi o motivo da reunión celebrada este venres entre o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda e representantes da Asociación de Operadores turísticos Receptivos de Galicia ( Atrega). Durante este encontro telemático, Roda informoulles dun orzamento de 3,6 millóns de euros para inxectar liquidez ás axencias de viaxe.

Estas medidas están incluídas no plan de choque para o sector turístico ao que a Xunta destina 37,5 millóns de euros e que tamén inclúe a renovación dos programas de incentivo do consumo Bono Turístico e Elixe Galicia, cun investimento de 6 e 1,3 millóns de euros respectivamente.

Sobre as subvencións destinadas ás axencias de viaxe, haberá axudas pensadas para as empresas con máis de dúas sucursais ou con máis de 10 empregados, que son o perfil maioritario dos asociados de Atrega. Así, a turoperación galega contará cunha primeira liña de axudas valorada en 2,4 millóns de euros para colaborar na creación e comercialización do produtos turísticos do destino Galicia e os gastos derivados da transformación dixital.

Ademais financiaranse os seguros de caución e haberá axudas para facer fronte aos custos de alugueiro ou préstamos hipotecarios.

A contía variará en función do número de traballadores de cada empresa ou do número de locais e vai dirixida a promocionar Galicia como destino turístico neste ano Santo, así como a poñer en marcha e divulgar novos produtos adaptados aos novos requirimentos dos viaxeiros.

Durante o encontro, no que tamén participaron a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, e a delegada territorial da Xunta en Pontevedra, Luísa Piñeiro, abordouse a colaboración da Xunta con outras asociacións como Agavi ou Avipo a través de diferentes liñas de acción que permitirán inxectar algo máis de 1,3 millóns de euros a través de diversos convenios asinados no 2020.