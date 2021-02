A área sanitaria reduce os casos activos por primeira vez en catro semanas

Este venres 5 de febreiro esta área sanitaria de Pontevedra -Salnés experimenta unha redución no número de casos activos, son 37 casos menos que o xoves, co que o total queda en 2.576 casos activos. É a primeira baixada desde fai catro semanas.

A Xerencia da área sanitaria informa que rexistrou 163 contaxios novos na última xornada na que tamén se curaron 195 persoas.

Hai 112 pacientes de covid-19 ingresados en planta de hospitalización

Concretamente hai 90 pacientes no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 11 no QuirónSalud Miguel Domínguez e 11 no Hospital do Salnés.

Na Unidade de Coidados Intensivos (UCI) do Hospital Montecelo hai 27 enfermos de covid en estado crítico.

Así mesmo, permanecen 2.437 casos de coronavirus evolucionando en domicilio.

Desde o inicio do plan de continxencia pola pandemia curáronse 8.326 pacientes e faleceron por este virus na área sanitaria 124 persoas, os últimos, en Montecelo, tres homes de 62, 79 e 83 anos e dúas mulleres de 77 e 84 anos, que presentaban patoloxías previas.

En canto a realización de PCR’ s, nas últimas 24 horas fixéronse 1.439 probas, que se engaden ás 147.019 xa efectuadas desde o inicio da pandemia na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.