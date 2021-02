Malestar entre os residentes da rúa Historia polo "perigoso" desvío do tráfico por esta rúa "peonil e estreita"

Rúa Historia pola que pasarán vehículos polas obras de Loureiro Crespo © Mónica Patxot Rúa Historia pola que pasarán vehículos polas obras de Loureiro Crespo © Mónica Patxot

As obras de humanización da rúa Loureiro Crespo deixarán inactivo o acceso principal ao aparcadoiro do Hospital Provincial de forma temporal. Co obxectivo de dotar dunha nova entrada a este aparcamento situado nas inmediacións da zona de probas covid do complexo sanitario, o Concello decidiu habilitar un servizo a través da rúa Historia.

Este xoves, os operarios procederon xa a derrubar unha parte do muro que delimitaba a rúa do aparcadoiro para crear esta nova entrada. Con todo, a intervención atopouse coa frontal oposición dos veciños dun bloque de vivendas desta rúa, que alegan que a travesía non está preparada para o paso de vehículos e que se xerará unha situación de perigo pola estreiteza da vía, que obrigará aos condutores para manobrar e a pasar a escasos centímetros do portal do inmoble para acceder ao aparcadoiro.

"Non hai espazo físico. As persoas maiores aínda podemos estar atentos e evitar un atropelo, pero se un neno sae correndo do portal pode ocorrer unha desgraza", sinala un dos afectados que reside no número 5 de cálea Historia.

Outro argumento que esgrimen é que no momento de adquirir os seus pisos informáronlles que, dado que no subsolo hai aparcamento subterráneo, a placa que suxeita a rúa non está preparada para soportar o paso de vehículos. "Espero que agora se aseguraron de que resista", dubidan os veciños.

A falta de visibilidade e a estrutura da rúa é outro dos motivos polo que rexeitan este desvío provisional. Os condutores deben circular por cálea Antón Fraguas e á altura do Súpercor deben virar á dereita para dirixirse ao aparcadoiro a través da rúa Historia. Con todo, os vehículos atoparanse nada máis virar unha columna de cantos redondeados no medio da calzada e un pechado xiro á dereita que desemboca directamente na entrada ao edificio. "É unha zona sen visibilidade ningunha e que pasará moi preto do portal número 5", alertan.

Por todo iso piden ao goberno local que estude outra solución que prexudique menos a estes veciños. "Parécenos increible que nunha cidade como Pontevedra métannos os coches por diante do portal", protestan poñendo como exemplo outras solucións como o corte de tráfico en Raíña Vitoria para dar espazo ao IES Sánchez Cantón ou na rúa Alfonso XIII, cortada durante o tempo de recreo dos alumnos das Doroteas e Froébel.