Os accidentes con algún tipo de ferido descenderon nun 27 % durante o ano 2020 nas estradas provinciais

Os accidentes de tráfico con algún tipo de ferido descenderon nun 27 % durante o pasado ano nas estradas da provincia de Pontevedra nas que 24 persoas perderon a vida, o mesmo número que o ano pasado, segundo recolle o balance de tráfico de 2020.

A subdelegada de Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, compareceu este martes acompañada polo capitán xefe do subsector de tráfico da Garda Civil en Pontevedra, Antonio Pérez Piteira, para presentar un resumo deste informe aos medios de comunicación.

Segundo os datos de sinistralidade viaria recollidos pola Xefatura Provincial da Dirección Xeral de Tráfico, o número global de accidentes con feridos graves viuse reducido o pasado ano nun 26 %, un descenso que alcanza o 33 % no caso de accidentes con feridos leves.

Os meses nos que se produciron un maior número de accidentes de tráfico foron os de xullo, agosto e setembro. Segundo detallou a subdelegada, "julio fue, con diferencia, el peor mes del año 2020 con 7 fallecidos, 18 heridos graves de 152 heridos leves".

A subdelegada incidiu en que o 38 % dos falecidos nun accidente viario durante o ano pasado eran usuarios vulnerables. En total, perderon a vida nas estradas da provincia 1 ciclista, 6 motoristas e 2 peóns. O número de peóns falecidos no ano 2020 é un 60% inferior ao do 2019, ano no que 5 peóns perderon a vida nun sinistro viario.

O maior número de falecementos rexistrouse no grupo de idade comprendido entre os 35 e 44 anos. O 35 % dos falecidos durante o ano pasado tiña esta idade, sendo homes nun 66 % dos casos. A maior parte dos accidentes con falecidos producíronse pola tarde, sendo os luns, os xoves e os sábados os días nos que se contabilizaron un maior número de decesos.

596 ACCIDENTES PRODUCIDOS POR ANIMAIS

A subdelegada destacou que, segundo os últimos datos dispoñibles a inicios de decembro do ano pasado, no ano 2020 producíronse 596 accidentes debido á presenza de animais nas estradas. Destes accidentes 18 deixaron vítimas: 1 mortal, 2 con feridas graves, e 42 con feridas leves.

As estradas que aglutinan un maior número de sinistros producidos por animais son a autoestrada AP-9, a A-52, a N-640, a N-550 e a PO 533, onde se rexistrou a vítima mortal.

REDUCIÓN DA MOBILIDADE DURANTE TODO O 2020

Segundo os datos do observatorio creado polo Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana, durante os meses do confinamento –marzo e abril– a mobilidade na provincia de Pontevedra reduciuse entre un 43 % e un 56 %. Nas primeiras semanas da desescalada, os tráficos recuperáronse pese a que aínda rexistraban unha caída media do 39 %. Con todo, a finais do mes de maio a redución do tráfico era apenas dun 24 %.

Maica Larriba indicou que as novas restricións á mobilidade e os peches perimetrais produciron no primeiro mes de 2021 unha caída do 24 % no tráfico interprovincial.

Por último, a subdelegada engadiu que durante o mes de xaneiro deste ano na provincia non se rexistrou ningún accidente con vítima mortal.