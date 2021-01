As cifras de reciclaxe e recollida selectiva de residuos en Caldas non deixan de crecer

O Concello de Caldas acaba de presentar este xoves os datos do 2020 correspondentes á reciclaxe das diferentes fraccións de residuos.

No último ano, a recollida selectiva de vidro ampliouse un 28,2 % para alcanzar as 189,4 toneladas, o que permite ao Concello superar a meta que se expuxo hai 26 anos, cando comezou esta campaña de reciclaxe, de superar o total de 3.000 toneladas recicladas.

Non só a recollida selectiva deste residuo increméntase en Caldas, tamén aumenta a reciclaxe de plásticos, latas e bricks que se depositan no contedor amarelo, dos que se retiraron 177,6 toneladas, un 7,5 % máis que no ano anterior.

No lado contrario figura a caída dun 0,48 % na retirada de papel e cartón. En Caldas esta recollida realízase porta a porta ou, de forma quincenal, entre as empresas. Desde o Concello restan importancia a este decrecemento posto que as cifras mantéñense no mesmo rango que en anos anteriores, en 144 toneladas.

"Trátase duns resultados extraordinarios, que indican o alto nivel de sensibilización cara a reciclaxe da poboación de Caldas e tamén poñen en valor o esforzo que realiza o persoal municipal por facilitar a recolección selectiva das diferentes fraccións", asegura o concelleiro de Medio Ambiente, Manuel González.

O Concello, co obxectivo de seguir mellorando neste ámbito, ten previsto realizar novas campañas de sensibilización e renovar os seus contedores.