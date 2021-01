O Arcebispado suspende todas as procesións e actos confrades da Semana Santa

Non haberá procesións de Semana Santa por segundo ano consecutivo. A preocupante evolución da covid-19, que non dá tregua nestes primeiros compases do ano, obrigou ás autoridades eclesiásticas a decretar a suspensión destas celebracións.

Así o anunciou o Arcebispado de Santiago que, tras consultar co consello episcopal e as xuntas de confrarías e irmandades da Semana Santa en Galicia, tomou a decisión de suspender "todas as procesións e actos confrades que leven consigo o uso da vía pública".

O arcebispo, Julián Barrio, sinala que esta decisión adóptase ante a "gravidade" do momento actual e o "alarmante" incremento de casos de contaxios pola covid-19 na diocese de Santiago, da que depende Pontevedra.

A suspensión decrétase para "evitar a concentración de grupos de persoas" e colaborar cun "sentido de responsabilidade" no esforzo das autoridades por garantir a saúde pública.

A pesar desta cancelación dos actos na rúa, desde o Arcebispado de Santiago animan aos confrades a "perseverar" e colaborar cos respectivos párrocos na preparación dos actos litúrxicos propios dos días de Coresma e Semana Santa.

A este respecto, a Igrexa anuncia que se manterán as celebracións litúrxicas da Semana Santa, "tendo en conta en cada momento" as disposicións das autoridades sanitarias.