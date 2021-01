Comezan as obras da cuberta do consistorio de Poio

O concelleiro de Urbanismo e Promoción Económica, Gregorio Agís, pasou este martes revista ao inicio das obras para a remodelación integral da Casa Consistorial de Poio. Trátase dunha ambiciosa actuación que ten coma obxectivo a mellora da eficiencia enerxética nestas instalacións, que pasarán a contar cun novo sistema de illamento para eliminar filtracións de aire e humidade, redundando, ademais, nun notable aforro de subministro eléctrico.

Ao longo destes días os operarios están procedendo a montar os andamios que rodearán o consistorio. Posteriormente, a empresa adxudicataria, Construcciones Orega Sociedad Limitada, iniciarán os traballos, que inclúen o desmonte da cubrición actual, formada por tella cerámica sobre placas de biocemento.

Procederase a habilitar unha superficie con este material, ao que lle hai que engadir o illamento térmico que garantirá unha maior eficiencia enerxética.

O orzamento deste proxecto ascende a un total de 238.704 euros, IVE engadido, e está financiado a través de fondos europeos do FEDER, conseguidos a través do Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que foron tramitados polo departamento de Promoción Económica.

Gregorio Agís lembrou que esta obra inclúe beneficios que van máis alá do aforro enerxético, xa que a actuación tamén permitirá lograr un maior aproveitamento das dependencias municipais.

Isto será posible grazas a que a planta superior pasará a contar con varias oficinas, así como almacéns, unha superficie útil que supera os 100 metros cadrados. A maiores, instalaranse luminarias led, que tamén garanten unha importante redución no consumo enerxético.

O concelleiro do PSdeG-PSOE sinalou, ademais, que estas obras non afectarán á actividade diaria no Concello, que poderá seguir prestando servizo á veciñanza como ata o de agora.

O proxecto conta cos pertinentes permisos e autorizacións, entre as que se atopa a da Dirección Xeral de Patrimonio.

O concelleiro de Urbanismo e Promoción Económica lembra que esta actuación sigue a estela das xa levadas a cabo no ximnasio municipal e no pavillón da Seca, onde tamén se está a mellorar a eficiencia enerxética, a través da mellora da cuberta, no caso do pavillón, e da fachada exterior do ximnasio. Estes proxectos tamén se financian a través dos fondos europeos do IDAE.