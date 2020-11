Dous bares de Pontevedra denunciados por incumprir o peche da hostalería

A Policía Local de Pontevedra denunciou nos últimos días a dous bares do municipio que incumprían as restricións impostas pola Xunta á súa actividade ante a incidencia da pandemia da covid-19 en Galicia.

En concreto, segundo informou o goberno municipal, unha destas denuncias foi para un establecemento de Ponte Sampaio que, como recolle o atestado policial, por servir o pasado mércores, sobre as 13:40 horas, a tres persoas no seu interior.

Os tres clientes foron denunciados tamén por reunirse sen ser conviventes e non levar posta a máscara de protección.

O segundo dos casos foi o centro histórico. Alí, ás dúas da tarde de pasado xoves, os axentes comprobaron que un bar estaba a servir bebidas a través dunha barra abatible nunha das xanelas do local.

A estas sancións, súmanse as catorce persoas -oito esta última fin de semana- que foron denunciadas por incumprir o toque de queda fixado polas autoridades entre as once da noite e as cinco da madrugada para limitar as saídas nocturnas.