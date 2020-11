Multan un bar de Pontevedra que ignorou as restricións e abriu a fin de semana

Un bar de Pontevedra recibiu a primeira denuncia por ignorar as restricións impostas pola incidencia da covid-19 e, a pesar do peche decretado na hostalería, decidiu abrir as súas portas esta fin de semana e recibir a clientes.

A portavoz do goberno municipal, Anabel Gulías, non concretou de que local se trata nin a zona da cidade na que está situado, pero si engadiu que tamén se denunciou a tres persoas que estaban no seu interior sen máscara.

Ademais, estes tres pontevedreses tamén foron sancionados por infrinxir outra das restricións, a prohibición de reunión entre persoas que non sexan conviventes.

Esta foi a única intervención da Policía Local de Pontevedra que, durante esta fin de semana, supuxo unha proposta de sanción aos cidadáns.

Si houbo máis durante o resto da semana, segundo informou Gulías, que desvelou unha denuncia sobre unha festa que se estaba celebrando nun domicilio, onde foron sancionadas as catro persoas que participaban nela, ningunha convivente.

No últimos sete días tamén se denunciou a unha cuarta persoa -a maiores dos tres identificados no bar- por non levar máscara e a outras dúas persoas por reunirse con alguén co que non convivían.