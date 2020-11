Sae a licitación a mellora da Avenida de Galicia

O Concello de Ponte Caldelas saca a licitación a reforma do entorno do Concello - Avenida de Galicia por 409.211 euros.

Trátase dunha obra que non terá custe para o Concello de Ponte Caldelas, pois será financiada nun 80% a través de subvención europea de Fondos Feder e o 20% restante farase con cargo ó Plan Concellos da Deputación de Pontevedra.

As empresas interesadas en realizar a obra teñen 20 días naturais (ata o 25 de novembro) para presentar as súas ofertas.

A intervención na Avenida de Galicia creará unha vía de sentido único con calmado de tráfico, incorporará unha zona empedrada diante do edificio consistorial e do templo, contempla a instalación de mobiliario urbano, suporá a colocación de beirarrúas de pedra e creará tamén zonas verdes e espazo de estacionamento en batería, co que se ampliarán o número de prazas de aparcamento.