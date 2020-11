Ponte Caldelas pagará a nova estrada ao balneario co Plan Concellos e fondos europeos

Ata o próximo 3 de decembro, as empresas interesadas en executar as obras de mellora da estrada de acceso ao balneario de Ponte Caldelas poderán presentar as súas ofertas.

A licitación aberta polo Concello cifra o investimento para esta actuación en 674.208 euros, pero sairá de balde para as arcas municipais. Será financiada ao 80% a través de fondos europeos FEDER e o 20% restante será con cargo ao Plan Concellos da Deputación.

A intervención na estrada do balneario consiste na mellora dos itinerarios peonís. Quedará unha vía de sentido único na que se crearán beirarrúas en pedra e estacionamentos en batería, incluíndo espazos para o aparcamento de autobuses.

Ademais, haberá novas zonas verdes e diferente mobiliario urbano.

As obras, unha vez que sexan adxudicadas, terán un prazo de remate de oito meses.