Barro suspende o mercado ambulante dos domingos

O Concello de Barro cancela o mercado ambulante do municipio como consecuencia das novas restricións aprobadas pola Xunta para todos os concellos da contorna de Pontevedra co obxectivo de reducir a incidencia da covid-19.

Explican desde o Concello que, a pesar de que a afección do coronavirus no municipio polo momento é pequena, "tomamos a decisión de suspender o mercadillo municipal que se celebra os domingos pola tarde".

Con esta acción evitan a posible afluencia de persoas doutros concellos que poida supoñer un perigo de contaxio. Ao mesmo tempo, o alcalde pide aos veciños que non saian do municipio se non é imprescindible porque canto menor sexa o contacto, menor será o risco de novos contagios.