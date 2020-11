As rúas de Pontevedra comezan a engalanarse para o Nadal

Pontevedra, como gran parte dos municipios da súa contorna, empeza a prepararse para un Nadal que, en todo caso, non serán como as que estamos afeitos vivir. A pandemia da covid-19 obrigará a suspender numerosos actos na rúa para evitar aglomeracións pero unha que non cambiará, polo menos non de maneira substancial, será a iluminación das rúas durante a época do Nadal.

No caso de Pontevedra, o centro histórico xa mostra parte da decoración que adornará este ámbito urbano. A esta iluminación, impulsado polos propios comerciantes de Zona Monumental, destinaranse este ano uns 18.000 euros. Desde a asociación apuntan que estas luces están a ser colocadas por unha empresa de Pontevedra que non recibía ningún ingreso desde o pasado mes de marzo.

A ela sumarase, a partir da próxima semana, a colocación da iluminación que forma parte do contrato licitado polo Concello de Pontevedra e que executará a empresa Porgesa, con sede en Puente Genil (Córdoba).

Esta compañía, responsable das luces do último nadal pontevedrés e que tamén decorará as rúas durante o Entroido 2021, presentou unha oferta de 133.100 euros, case un 5% menos do gasto previsto polo Concello. Isto é, 7.000 euros menos.

Tan só dúas empresas presentáronse á licitación aberta convocada polo Concello. A outra, Creaciones Luminosas, que ten a súa sede en Tui, será a encargada da iluminación das Festas de Verán do ano que vén.

Está previsto instalar rótulos luminosos nos accesos á cidade e arcos ns rúas Oliva, Benito Corbal, Santa Clara, Cobián Roffignac, Paseo Colón, Daniel de la Sota, Echegaray, Estribela, Fondevila, A Seca, García Camba, Joaquín Costa, Loureiro Crespo, Avenida de Lugo, Riestra, Marquesa, Michelena, Monte Porreiro, Peregrina, Ponte Sampaio, Rosalía de Castro, Sagasta, Virxe do Camiño, Gutiérrez Mellado e Frei Xoán de Navarrete.

Tamén se iluminarán os farois nas rúas Alameda, Santa Clara, San Antoniño, Glorieta de Compostela, Ferrería, Cobián Areal, Uxío Novoneira, Joaquín Costa, Glorieta de Loureiro Crespo, praza de Ourense, San Roque, avenida de Vigo, Eduardo Pondal, María Victoria Moreno, Xeneral Rubín, praza de España, Doce de novembro, Fernando Olmedo, Xosefina Arruti, Estación, Estrada, Juan Carlos I e Barcelos.

O contrato inclúe outros motivos como a iluminación dos camelios da praza de Ourense, a iluminación dunha árbore na praza de España, a fachada do edificio de bombeiros e o camión escaleira para a cabalgata, unha árbore de 20 metros na praza da Ferrería, unha segunda árbore luminosa de 10 metros e 3 bólas de 4 metros de alto en diferentes prazas da cidade.