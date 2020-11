O mal dato do paro en outubro provoca que Pontevedra supere de novo os 6.000 desempregados

Outubro, que habitualmente non é un bo mes para as cifras de desemprego, en plena pandemia non foi unha excepción. Un total de 1.736 pontevedreses sumáronse ás listas de desemprego na provincia, segundo o Ministerio de de Traballo e Economía Social.

É un 2,58% máis que en setembro e deixa o número de parados na provincia en 69.065 persoas. Son 4.328 máis que en outubro do ano anterior.

No caso da cidade de Pontevedra, de novo superouse a barreira dos 6.000 parados. Así foi despois de que se incorporaron ás listas de desemprego 168 persoas máis, alcanzando os 6.053 pontevedreses.

O aumento nas cifras do paro rexistrouse na práctica totalidade da provincia, aínda que foi máis acusado nos municipios de maior presión turística onde se seguen liquidando os contratos estivais como Sanxenxo (+144), O Grove (+128) ou Vilagarcía (+109).

Na comarca de Pontevedra, os peores datos rexistráronse, por esta orde, en Poio (+58), Ponte Caldelas (+35), A Lama (+9), Vilaboa (+5) e Cerdedo-Cotobade (+3). A tendencia contraria produciuse en Barro, con once parados menos, ou Campo Lameiro (-1).

Na comarca do Salnés, ademais de Sanxenxo, O Grove e Vilagarcía, o desemprego creceu en Vilanova (+47), Cambados (+42), Meaño (+14), A Illa (+14), Ribadumia (+12) e Meis (+3).

Son tamén negativos os datos de Marín, con 80 desempregados máis que en setembro, e en Bueu, con 40 máis.

Por último, na zona do Umia creceu o desemprego en Caldas de Reis (+16), Portas (+11) e Cuntis (+5), mentres que en Moraña rexistráronse dous parados menos.

DATOS DE GALICIA E ESPAÑA

En Galicia, pola súa banda, o mes de outubro supuxo a incorporación de 4.733 persoas ás listas do servizo público de emprego. É un 2,68% máis con respecto a setembro e sitúa o número de desempregados na comunidade galega en 181.307.

Segundo o Ministerio de Traballo e Economía Social, son 17.000 parados máis en Galicia, un 10,35%, que os que había rexistrados en outubro de 2019.

Pola contra aumentan, aínda que sexa lixeiramente, os afiliados á Seguridade Social, que se sitúan en 1.012.018 galegos, 219 máis (0,02%), que en setembro. Son, a pesar diso, algo máis de quince mil menos que hai un ano.

No conxunto nacional, en España aumentou o paro rexistrado 49.558 persoas (1,31%) no mes de outubro. O total de desempregados é de 3.826.043 persoas.

Por sectores, o paro rexistrado redúcese na construción e aumenta en servizos, que acumula case dous de cada tres desempregados, agricultura e, en menor medida, na industria.

Outro dato para destacar, segundo o Goberno, é que preto de 130.000 persoas saíron do ERTE durante o mes de outubro. Nestes momentos, continúan inmersos dentro destes expedientes de regulación temporais de emprego un total de 599.350 traballadores, a maior parte deles nos sectores de restauración ou alimentación, turismo e comercio.