Consulta as medidas que se aplican esta fin de semana nos cemiterios de Pontevedra

Plan de tráfico no acceso ao cemiterio de San Amaro © Concello de Pontevedra

Todos os cemiterios municipais – San Amaro, Ponte Sampaio, Lérez, Bora e Campañó - contan dende este venres con cartaces á entrada nos que estarán contempladas medidas con indicacións xerais contra a covid-19 que haberá que ter en conta durante toda a fin de semana con motivo do Día de Defuntos e a masiva afluencia aos cemiterios. Son indicacións como o uso obrigatorio de máscara, a distancia de seguridade ou a limitación no acceso a ferramentas ou espazos de uso compartido e cuestións máis específicas como a limitación da permanencia no camposanto a un máximo de 30 minutos e en grupos de máximo 4 persoas.

A maiores destas normas e das que se publicaron esta semana en PontevedraViva, a concelleira Carme Fouces fai un chamado á responsabilidade de todo o mundo para que teña en conta que "o mes de novembro é o mes de Santos e non é necesario que nos aglomeremos todos ese día nos cemiterios. Espallemos todo o posible as visitas, sobre todo no caso da xente maior, que se achegue con anterioridade ou mellor a posteriori para evitar aglomeracións".

Por dimensións e afluencia, San Amaro estará dotado con sinalización vertical e horizontal en todo o camposanto indicando o sentido de circulación que os/as visitantes deberán seguir en todo momento. O acceso ao mesmo só se poderá realizar a pé, pero permitirase o acceso de vehículos pola porta lateral previa solicitude telefónica no caso de persoas con mobilidade reducida.

En relación ao tránsito de vehículos nas inmediacións dos camposantos, San Amaro e Lérez contarán con operativos de tráfico para regular a afluencia prevista.