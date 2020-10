O Goberno destinará 55 millóns en 2021 a abaratar as peaxes na AP-9

Os orzamentos xerais do Estado para 2021 reservarán partidas por valor de 55 millóns de euros para abaratar o custo que teñen para os seus usuarios as peaxes da autoestrada AP-9.

O principal destino deste diñeiro, ata 50 millóns de euros, será para bonificacións en toda a autoestrada que, a falta de confirmación oficial, estarían destinadas aos usuarios habituais, os viaxeiros que no mesmo día fan viaxes de ida e volta.

O Goberno, en todo caso, aínda está a estudar a mellor fórmula para poder aplicar estas bonificacións nas peaxes desta vía de alta capacidade.

Outros 3,4 millóns de euros serán para suprimir a subida do 1,5% nas peaxes que estaba pactada para 2021 para financiar as obras de ampliación da ponte de Rande.

Por último, 1,5 millóns van empregar, previa aprobación dun real decreto, para suprimir a actual peaxe que pesa sobre todas as viaxes entre Vigo e Redondela.

A este diñeiro habería que sumar, ademais, os máis de 8 millóns que se consignan cada ano para sufragar a gratuidade de dous tramos da AP-9, Vigo-O Morrazo e A Coruña-A Barcala.

A ministra de Facenda, María José Montero, confirmou que este compromiso para rebaixar o custo da peaxe na AP-9 é consecuencia do acordo alcanzado co BNG para que os nacionalistas galegos apoiasen no seu día a investidura de Pedro Sánchez.