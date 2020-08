RADIO.- Un estudante de Ciencias da Actividade Física traballa no desenvolvemento dunha APP de adestramento persoal

O invitado deste Cara a cara é Daniel Oliveira Fernández, estudante de Ciencias de Actividade Física e o Deporte en Pontevedra, que compaxina coa Enxeñería Electrónica no campus de Vigo. Da conxunción de ambas as facetas sae a iniciativa empresarial na que está inmerso: unha aplicación chamada 'Adestrar desde 0'.

O seu coñecemento teórico e práctico do ámbito deportivo, como adestrador persoal, lévalle a expor un proxecto que "mellore as aplicacións tecnolóxicas existentes no mercado", cun "enfoque holístico" que tamén ten en conta outros hábitos saudables como son a alimentación e o soño; e que ademais sexa máis personalizada e interactiva que as actuais.

O desenvolvemento da aplicación, require tempo e investimento, "os orzamentos que se manexan están entre os dez e cincuenta mil euros" e en canto ao tempo "é importante non precipitarse", algo que aprendeu como emprendedor no coworking que este xullo concluía a Deputación Provincial e tamén como estudante de enxeñería.

Polo momento, Daniel Oliveira, ten mentores que - como conta no podcast de PontevedraViva Radio -, avalan a viabilidade da súa iniciativa. que por certo sería pioneira como proxecto empresarial no ámbito galego. Mentres tanto, desenvolve a primeira parte da idea como adestrador persoal, cuxo aval é fundamental para pasar ao ámbito tecnolóxico.