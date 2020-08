4.424 persoas atoparon emprego en xullo nesta provincia

O número de parados rexistrados nas oficinas de emprego baixou en xullo con respecto a xuño en 4.424 persoas na provincia de Pontevedra, un 6,19%.

O número de desempregados na provincia sitúase así nas 66.993 persoas.

En Galicia foron 9.343 persoas as que atoparon emprego, un 5,06%, co que a cifra de demandantes rexistrados no Servizo Público de Emprego Estatal ( Sepe) situouse en 175.311.

Nun mes marcado polo fin do estado de alarma e a entrada na chamada nova normalidade tras o confinamento, o número de afiliados á Seguridade Social na comunidade elevouse en 19.025, ata volver superar o limiar do millón de persoas (1.005.668). Aínda así, seguen sendo menos das que estaban rexistradas en febreiro (1.012.353).

No conxunto de España, coa prórroga dos expedientes de regulación temporal de emprego ( Erte), o número de parados rexistrados nas oficinas de emprego baixou en xullo en 89.849 con respecto a xuño, o primeiro descenso desde o inicio da pandemia e o maior desde 1997 para ese mes, no que a afiliación á Seguridade Social anotouse o mellor xullo desde 2005.

O número de persoas incluídas nun Erte ao peche do mes de xullo era de 1,18 millóns, o que supón unha redución de 712.000 respecto ao 30 de xuño. Un total de 624.000 traballadores abandonaron nese mes a situación de Erte de forza maior.