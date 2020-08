Seis novos positivos por Covid-19 na área de Pontevedra

Evolución do casos de coronavirus na área sanitaria de Pontevedra ata o sábado 1 de agosto © Fonte dos datos: Xunta de Galicia

Continúa o repunte cun total de 26 casos activos nesta área Sanitaria, un máis que este venres, aínda que se rexistraron seis novos contaxios, xa que a cifra de pacientes curados ou con alta epidemiolóxica pasou de 912 a 917 na área sanitaria.

Este sábado 1 de agosto a área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés mantén dous pacientes COVID hospitalizados en planta do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, ningún no Hospital do Salnés nin no QuirònSalud Pontevedra e ningún COVID en área de coidados críticos.

Así mesmo, permanecen outros 24 casos COVID evolucionando en domicilio.

Desde o inicio do plan de continxencia do COVID-19 curáronse 917 pacientes (cinco máis que no día de onte) e faleceron por este virus na área sanitaria 16 pacientes.

Pontevedra sitúase como cuarta área sanitaria de Galicia con máis casos. Na comunidade hai 308 casos activos este sábado. A Coruña rexistra 107 positivos, Lugo ten 74, Vigo alcanza os 56, Pontevedra e Santiago teñen un número similar de casos activos (26), mentres que Ferrol ten 2.