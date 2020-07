Unha froitaría de Pontevedra pecha por precaución tras dous casos de COVID-19 na familia

Realización de test de coronavirus © Diego Torrado

Os propietarios da froitaría El Vergel, situada na rúa Uxío Novoneyra, decidiron pechar o seu establecemento por precaución, despois de que un dos seus fillos e a súa parella, chegados recentemente desde Barcelona, desen positivo por COVID-19.

Foron eles mesmos os que, a través das súas redes sociais, quixeron explicar a súa situación para atallar os rumores que nas últimas horas se estenderon pola cidade e tranquilizar a toda a súa clientela.

Tras desculparse por non informar ata ter a confirmación dos positivos, os responsables do establecemento aseguran que "queriamos custe o que custe que tivésedes toda a verdade e evitar sementar o pánico de forma innecesaria".

No seu comunicado, o matrimonio que rexenta esta froitaría confirma que un dos seus fillos, tras seis meses sen regresar a casa, viaxou a Pontevedra para reencontrarse cos seus. Ao día seguinte, comezou a ter febre e tanto el como a súa parella deron positivo por coronavirus.

Ambos se atopan illados desde que detectaron a febre e están "controlados e rastrexados" polas autoridades sanitarias. "Alégranos dicir que, neste momento, os dous atópanse perfectamente e sen ningún síntoma", sinalan os seus pais.

Os propietarios do establecemento apuntan que, ao coñecer o resultado das probas, optaron por pechar inmediatamente "por prevención e decisión nosa". Así, a froitaría, como acreditan os seus titulares, non foi foco da infección nin foi clausurada por Sanidade.

A froitaría, como acreditan os seus titulares, non foi foco da infección nin foi clausurada por Sanidade

Ademais, os dous decidiron permanecer en corentena, a pesar de que non teñen síntomas nin deron positivo. "O sistema sanitario está a ter un gran seguimento de cada un dos nosos pasos e todo está a seguir o curso establecido pola lei", garanten.

"Como sabedes, sempre se seguiron as medidas de seguridade no noso establecemento: máscara, xel desinfectante, distancia, redución de aforo e vitrina protectora. Somos xente honrada e se actuamos desta forma é para facer as cousas correctamente", engaden.

Os donos do establecemento, a este respecto, piden que non se difundan bulos nin comentarios "ofensivos e faltos de razón", xa que aseguran que a situación "non é emocionalmente fácil para ninguén e os principais prexudicados somos nós".

"Durante o momento máis duro da pandemia, estivemos ao pé do canón incluso acudindo a domicilios expoñéndonos a posibles contaxios con tal de satisfacer as necesidades da nosa clientela que, ano tras ano, converteuse na nosa familia, á que coidamos e pola que nos preocupamos", conclúe o seu comunicado.

Por agora, El Vergel permanecerá pechada ata que a situación volva á normalidade e os seus propietarios aconsellan que, se algún cliente que acudise ao negocio o pasado luns está preocupado, a pesar das estritas medidas de seguridade adoptadas, contacten coas autoridades sanitarias "e eles explicaranlles como actuar".