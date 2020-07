A tartaruga Abanqueiro, intoxicada por plásticos mariños, pon rumbo ao Caribe desde O Grove

Liberación no Grove da tartaruga "Abanqueiro" © Xunta de Galicia Liberación no Grove da tartaruga "Abanqueiro" © Xunta de Galicia

Tras dous meses de recuperación, a tartaruga que apareceu varada a comezos de maio na praia de Abanqueiro en Boiro emprendeu o seu rumbo cara as augas do Caribe. O seu punto de partida foi o porto do Grove, desde o que regresou ao mar.

A tartaruga, que foi bautizada co nome de Abanqueiro, chegou á costa galega intoxicada pola inxesta de plásticos mariños.

O persoal do Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) foi o que se encargou de facilitar todos os coidados oportunos para recuperar a tartaruga, que mellorou o seu estado tras expulsar o plástico que lle obstruía de xeito parcial o seu sistema dixestivo.

No momento no que foi localizado, o exemplar medía 31 centímetros, pesaba dous quilos e presentaba varias feridas de pouca consideración nas aletas e na cuncha. A súa recuperación foi paseniño, ganando peso ata acadar os 2,3 quilos e curar as súas feridas.

As actuais condicións oceanográficas garanten o camiño de Abanqueiro cara ao suroeste, buscando as correntes que lle permita o retorno ao Caribe. Para evitar situacións de risco, os exemplares como este son liberados fóra das rías.

Na súa solta participou a directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, que salientou a importancia de evitar arroxar plástico ao mar, pois é un foco importante de contaminación e a causa da morte de moitas aves e mamíferos que habitan nas augas galegas

Nos últimos vinte anos recuperáronse en Galicia 123 tartarugas mariñas vivas, algunhas delas de ata dous metros de lonxitude e 400 quilos que acabaron atrapadas en cabos e aparellos no mar. En máis do 70% dos casos os animais, tras seren atendidos, regresaron con éxito ao seu hábitat mariño.