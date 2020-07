Un control en locais de Bueu e Vilaboa evidencia a falta de máscaras e distancia de seguridade

Un operativo da Garda Civil contra o tráfico polo miúdo de drogas desenvolto durante a fin de semana en Bueu e Vilaboa deixou 14 denuncias por tenencia e consumo de drogas en locais de lecer e na vía pública e a incautación de pequenas cantidades de marihuana, haxix e cocaína e evidenciou varios incumprimentos da normativa establecida para frear o avance da Covid-19.

O despregamento da compañía da Garda Civil de Pontevedra realizou distintos puntos de verificación de vehículos e persoas nas vías de acceso de ambas as localidades e os axentes identificaron a un centenar de persoas e inspeccionaron catro establecementos públicos.

Neses establecementos realizaron as 14 denuncias administrativas por tenencia e consumo de estupefacientes en lugares públicos e, ademais, detectaron diversos incumprimentos á normativa establecida para evitar os contaxios de coronavirus.

Así, no marco da normativa que se mantén vixente con motivo da crise sanitaria, a Garda Civil realizou denuncias por non respectar a distancia de seguridade e non levar postas as máscaras, así como varias por desobediencia e falta de respecto aos axentes da autoridade no exercicio das súas funcións.

Este tipo de dispositivos que a Garda Civil leva a cabo periodicamente forman parte do plan operativo de resposta policial ao tráfico comerciante polo miúdo e consumo de drogas en zonas, lugares e locais de lecer e diversión, deseñado pola Secretaria de Estado e Seguridade, co fin de reducir a oferta de drogas ao consumidor (especialmente pesoas mozas) e erradicar e reducir en todo o posible o seu consumo e tenencia nos establecementos e espazos públicos.