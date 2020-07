O edificio municipal de Santa Clara será un espazo multidisciplinar ligado á igualdade

Co próximo traslado das oficinas do Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Pontevedra-Morrazo á súa nova sede nos Campos, o edificio municipal de Santa Clara será remodelado para converterse nun espazo multidisciplinar en materia de igualdade.

A portavoz do goberno municipal, Anabel Gulías, explicou que neste proxecto, que forma parte do programa EDUSI remitido polo Concello á convocatoria de fondos europeos, investiranse case 91.000 euros.

As obras, cuxo expediente de contratación iniciouse nos últimos días, terán un prazo de execución duns dous meses. O Concello confía, por tanto, en que este novo espazo poida estar operativo antes de que termine este ano.

Este edificio municipal seguirá sendo a sede do Centro de Información á Muller (CIM) e do Centro de Información sobre Diversidade Sexual e Afectiva (CIDES), este último aberto hai uns meses para ofrecer orientación e axuda ás persoas do colectivo LGTBIQA+.

Na súa primeira planta, que deixará baleira o GDR, o goberno municipal optou por reacondicionar o espazo e convertelo nunha área multidisciplinar no que se organizarán actividades relacionadas coa igualdade en todos os ámbitos sociais.

A idea, segundo adiantou Anabel Gulías, é que este espazo " sexa un continuo" coa Praza de José Martí, situada xusto diante deste inmoble, creando unha gran área entre o espazo público e este novo equipamento.

A falta de concretar detalles sobre o seu funcionamento, o Concello sinalou que este espazo poderá ser utilizado por calquera asociación de Pontevedra que o solicite para realizar actividades relacionadas coa igualdade e o empoderamento feminino.