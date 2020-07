Area de Agra estrea bandeira azul e Sanxenxo, un servizo de salvamento reforzado

A praia de Area de Agra, en Sanxenxo, estreou este venres a súa nova bandeira azul. Este ano 2020 será o primeiro verán que este areal luza a distinción e, para celebralo, o Concello organizou un acto de izado e cedeu a honra de colocar asáñaa a unha veciña de Dorrón, Dores Medrano.

Ao acto asistiron o alcalde, Telmo Martín; o concelleiro de Medio Ambiente, Juan Deza; o concelleiro de Obras e Servizos, Óscar Vilar Sartages, e o presidente do CETS, Alfonso Martínez.

O izado rexistrouse o mesmo día que o Concello deu a coñecer un reforzo no servizo de salvamento e socorrismo das praias do municipio, que motivou que a Adeac (Asociación De Educación Ambiental e do Consumidor) lle concedera un distintivo temático que só teñen outros tres concellos: Benissa (Alacante), Conil de la Frontera (Cádiz) e Miramar (Valencia).

Nas praias de Sanxenxo traballarán este ano 132 persoas. Incorpórase unha nova figura, a de informador, e vaise a reforzar o servizo de Salvamento con nove desfibriladores máis. Haberá un total de 17 e haberá un por cada lancha que realiza a vixilancia por mar.

Ademais, a frota do servizo de salvamento contará este ano cunha lancha máis que permitirá dividir o control en dous tramos. Unha encargarase da vixilancia desde Area de Agra ata Paxariñas e a outra desde Montalvo ata A Lanzada, cubrindo desta forma o litoral do municipio.

Os módulos de socorristas tamén dispoñen este verán de termómetros infravermellos para medir a temperatura a distancia, de táboas de rescate, de oxímetros e de férulas semirríxidas. Ademais, este verán para evitar o contacto cunha posible vítima na praia, a respiración asistida non se realizará a través de máscara RCP senón a través de balón de ventilación.

O control e vixilancia das praias contará este verán tamén con catro drons que sobrevoarán a costa do municipio. A adquisición destes sistemas saíu a concurso ao que se presentaron tres empresas. O adxudicatario provisional realizou unha oferta de 37.811 euros (IVE/IVE incluído) e o proceso debería concluír a principios da próxima semana.