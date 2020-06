Unha condutora dá positivo en alcohol tras un espectacular accidente en Marcón que deixou ferido ao acompañante

Accidente por saída de vía en Marcón, Pontevedra © PontevedraViva

Ao redor das 18.00 horas deste sábado, un vehículo perdía o control e saía da calzada cando circulaba pola estrada PO-542 na parroquia pontevedresa de Marcón. Ao impactar contra a mediana o turismo quedou en posición lateral.

Axentes da Garda Civil de Tráfico desprazáronse ata o lugar e realizaron o test de alcoholemia á condutora, que resultou ilesa, ofrecendo un resultado positivo, segundo a información facilitada pola Garda Civil de Pontevedra.

O acompañante tivo que ser excarcerado e sufriu feridas leves como consecuencia do impacto. Unha ambulancia do servizo de Emerxencias do 061 trasladouse ata o punto para atendelo.

ACCIDENTE ENTRE TRES VEHÍCULOS

Tamén durante a tarde deste sábado, ás 15.00 horas rexistrábase un choque entre tres turismos en Pontevedra, que se saldaba cunha persoa ferida. Precisamente, o ferido chamaba ao servizo de Emerxencias do 112 Galicia.

A colisión tiña lugar na estrada PO-531 á altura do punto quilométrico catro, segundo o 112 Galicia. Ata o lugar desprazouse un equipo do servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Tamén se trasladaba o aviso aos bombeiros de Pontevedra, a axentes da Garda Civil de Tráfico, á Policía Local e a efectivos de Protección Civil.

O persoal sanitario evacuaba á persoa ferida a un centro hospitalario