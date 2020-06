Detido por agredir cunha barra de ferro á súa ex parella, unha muller embarazada

Axentes da Policía Local detiveron un home que está acusado de agredir a súa ex parella, unha muller que está embarazada, cunha barra de ferro.

A agresión, que está a ser investigada como un delito de violencia machista, produciuse sobre as 06.40 horas da madrugada do domingo no domicilio da vítima, situado na rúa Rúa Nova de Arriba, segundo informou a Policía Local de Pontevedra.

A muller relatou que fora agredida pola súa ex parella, co que xa non convive, cunha barra de ferro que impactou na súa cabeza e na súa man dereita.

O agresor, segundo explicou a vítima, acudiu á vivenda coa escusa de recoller as pertenzas que aínda tiña no piso e timbrou de maneira insistente ata que a muller abriu a porta para que non seguise molestando aos veciños.

Non era a primeira vez, segundo a muller, que recibía golpes e ameazas por parte do detido a pesar de advertirlle en varias ocasións que estaba embarazada.

Os axentes localizaron o home en compañía dun amigo cando se dirixía en coche ao seu propio domicilio. Ao solicitarlle a documentación, tratou de fuxirse a pé e foi interceptado aos poucos metros.