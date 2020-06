A Deputación impulsa un Plan de Reactivación do destino Rías Baixas dotado con máis de 3,5 millóns de euros

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, presentou un Plan de Reactivación do destino Rías Baixas dotado con máis de 3,5 millóns de euros e que sitúa ao turismo como "eixo central da actuación".

En rolda de prensa Carmela Silva destacou o carácter "participativo" do Plan e sinalou que é unha iniciativa "transversal" con medidas concretas vertebradas en cinco eixos centrais: aspectos legais e financieiros; prevención, seguridade, saúde e hixiene; dixitalización e competitividade; fomento da demanda de produtos e servizos turísticos e promoción do destino Rías Baixas.

O Plan parte do escenario central que, segundo a presidenta da Deputación, agarda "unha recuperación rápida do turismo nacional e unha recuperación lenta do internacional", cunha caída de visitantes no 2020 do 53,96% e no 2021 do 22,51%.

Carmela Silva tamén avanzou que "imos pór en marcha unha forte promoción nos destinos de proximidade, en España e o norte de Portugal, na que daremos a imaxe de destino seguro".

DATOS XERAIS

Carmela Silva puxo en valor a importancia do sector turístico en España, destacando que "somos o segundo destino internacional" e que en Galicia, onde o turismo representa o 10,4% do PIB, hai máis de 200.000 empresas e 123.722 persoas ocupadas. A presidenta tamén asegurou que na comunidade autónoma é a provincia de Pontevedra "a que ten un maior peso no eido do turismo".

En canto ás cifras, a provincia de Pontevedra acolleu, o ano pasado, a 1,7 millóns de persoas viaxeiras das cales o 80,3% eran residentes en España. Neste eido, Silva fixo fincapé na importancia de "dirixirnos aos mercados de proximidade, xa que vai ser a primeira saída para o sector turístico".

No que respecta á incidencia da Covid-19 no turismo, o estudo realizado no marco do Plan de Reactivación do destino Pontevedra provincia, no que participaron 200 empresas das diferentes comarcas da provincia, destaca que o 47% delas tiñan menos de 6 persoas traballadoras; o 86% das empresas tiveron que deter a súa actividade por completo e soamente un 13% puido manter o 25% da actividade; o 29% tivo que acollerse a un ERTE de forza maior e o 25% por causas produtivas.

Sobre as perspectivas de cara ao segundo semestre do 2020, o 40% cren que terán menos dun 25% de actividade, un 37% entre un 25-50% de actividade e un 17% que non poderán renovar a súa actividade.

As empresas sinalan, ademais, que ampliarán as medidas de prevención, seguridade e protección, reorientarán os seus produtos e servizos e incrementarán a dixitalización de canles de venda. Tamén, a través das enquisas, fixeron fincapé na necesidade dunha maior coordinación entre administracións para a promoción de novos produtos e servizos de proximidade.