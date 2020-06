Premian obras creativas con produtos da terra no concurso fotográfico 'Comemos polos ollos'

'Guisantiños da casa e outras cousiñas', de @margapazos obtivo a mención especial no concurso 'Comemos polos ollos' © Deputación de Pontevedra 'Zamburiñas', foto premiada no apartado de 'Preparados' do concurso 'Comemos polos ollos' © Deputación de Pontevedra

A gastronomía das Rías Baixas quedou reflectida en 90 fotografías que se presentaron ao concurso 'Comemos polos Ollos', que puxo en marcha a Deputación de Pontevedra dentro da campaña 'Pontevedra provincia na túa cesta', que ten como finalidade promocionar ao comercio local.

Un xurado composto por persoal técnico de Turismo Rías Baixas e do Servizo de Comunicación Institucional escolleu as sete fotografas gañadoras ao entender que son as que mellor representan a variedade de materias primas que ofrecen as Rías Baixas, a horta e os campos de cultivo da provincia.

Na categoría 'Ao natural' seleccionáronse tres imaxes, outras tres no apartado de 'Preparados' e o xurado concedeu unha mención especial á mellor composición fotográfica, que recaeu na usuaria @margapazos. As persoas gañadoras obterán sete lotes de produtos Rías Baixas cun valor de 70, 90 e 120 euros.

A maior participación neste concurso realizouse a través da rede social Instagram con 65 fotografías mentres que en Twitter participaron 25 imaxes. Os gañadores foron escollidos pola súa creatividade, a mestura entre produtos de costa e interior e pola innovación das propostas.

A lista das persoas gañadoras pode consultarse na acta de resolución do concurso.