Restricións por obras a partir do xoves en Xoán Carlos I, Ricardo Portela e Loureiro Crespo

Os traballos de reposición do firme en varias rúas da cidade obrigarán a realizar restricións de tráfico en Pontevedra. As zonas afectadas son un treito da avenida Xoán Carlos I e a glorieta coa rúa Gaiteiro Ricardo Portela.

As obras, que se realizarán nas xornadas do xoves e do venres, entre as oito da mañá e as oito da tarde, permitirán rehabilitar a capa de rodadura para resolver o seu deterioro.

A actuación, que se enmarca nas reposicións de firme que se están a realizar en diversas rúas da cidade dentro do contrato de mantemento de espazos públicos, provoca un plan de tráfico específico durante as dúas xornadas.

Así, o treito da avenida Xoán Carlos I comprendido entre a avenida de Lugo e a rúa San Mauro permanecerá pechado ao tráfico e só se permitirá o acceso a garaxes.

No relativo á actuación na glorieta de Xoán Carlos I con Gaiteiro Ricardo Portela, o tráfico afectará aos accesos desde Pintor Laxeiro (pola rúa Lagares e por Xoán Carlos I) e Gaiteiro Ricardo Portela que se limitarán exclusivamente a garaxes situados antes da zona de obras.

O tráfico por Xoán Carlos I no sentido avenida de Lugo cara a rúa Pintor Laxeiro non sufrirá restricións

NOVO TREITO DE LOUREIRO CRESPO

Pola súa banda, as obras de reforma de Loureiro Crespo seguen a avanzar e chegarán nos próximos días a un novo treito da rúa.

A partir deste xoves o tráfico estará restrinxido a un único carril entre as rúas Ernesto Caballero e Rodríguez Seoane. Alí, ao igual que nos treitos anteriores, os traballos comezarán co levantamento do actual pavimento para instalar os novos servizos soterrados.

Por este motivo, o acceso aos garaxes do treito en obras realizarase pola rúa Loureiro Crespo, polo carril que se manterá operativo ao tráfico (sentido centro cidade). A partir da intersección coa rúa Rodríguez Seoane permítese a circulación cara á Avenida de Lugo.