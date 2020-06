Lores ve "discutible" conceder axudas directas a sectores afectados pola COVID-19

A crise económica que xerou a pandemia do coronavirus foi, tras a situación sanitaria, a maior preocupación das administracións públicas nos últimos meses.

A gran maioría dos concellos, entre eles o de Pontevedra, foi adoptando unha serie de medidas para tratar de aliviar o impacto da crise nos sectores produtivos. Pero agora que moitos piden axudas directas para compensar estas perdas, empezan as dúbidas.

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, considera que é "discutible" que a administración local deba repartir este tipo de axudas, primeiro por unha cuestión legal e segundo porque ese diñeiro "ten que ir a xente que o necesita".

Fernández Lores sinalou que os concellos non deben conceder estas axudas directas sen saber a "situación económica real" de cada sector, porque a administración local "non pode cubrir o lucro cesante" dunha empresa.

"Exerceremos as nosas competencias e non vamos a saltar a normativa nin a poñer en risco a situación económica do Concello", apuntou o rexedor pontevedrés, que apela á "prudencia, sensatez e responsabilidade" á hora de tomar decisións.

Tras destacar o "compromiso" do goberno municipal de Pontevedra para que durante o estado de alarma "ninguén tivera que pagar" taxas e impostos, o alcalde apuntou que "unha vez que teñamos unha visión en conxunto" da situación haberá novas medidas.

"Aínda non sabemos o que vai a pasar. Non me gusta prometer cousas que despois non podo cumprir ou arruinar ou Concello en cuestións discutibles e que parten de plantexamentos interesados e parciais", engadiu Fernández Lores.

A este respecto, o alcalde reiterou que Pontevedra é partidaria de reactivar a economía da cidade mediante a dinamización económica, social e cultural "porque é onde se lle quita rendemento aos cartos públicos".

APOIO DE CARMELA SILVA

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, asegurou estar de acordo co exposto polo rexedor local e instou a que cada administración "asuma as súas competencias" á hora de reactivar a economía.

Silva subliñou que os concellos deben incentivar a celebración de eventos que "xeren oportunidades" e manter a súa actividade "para que siga vindo xente" a Pontevedra.

A partir de aí, dixo, as axudas ao comercio, á industria ou aos sectores primarios corresponden á Xunta de Galicia, da mesma maneira que os ERTES ou as axudas por cesamento actividade, aos autónomos ou ao sector cultural e turístico foron aprobadas polo Estado.

De cara ao futuro, a presidenta provincial enviou un "aviso a navegantes" e advertiu que os entes locais non deben asumir, como na crise anterior, os recortes que impoña a situación creada pola pandemia porque "damos resposta a todo desde primeira liña".

A caída dos ingresos, segundo a dirixente socialista, provocará suprimir os gastos, pero reiterou que a administración local "non podemos sufrir os recortes outra vez", ao entender que afectaría "directamente" os recursos dispoñibles para os cidadáns.