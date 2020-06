Sancionan a tres locais de lecer nocturno de Vilagarcía por incumprir as normas do estado de alarma

Tres locais de lecer nocturno de Vilagarcía foron multados nos últimos días por incumprir as normas de protección contra o coronavirus. A Policía Local vilagarciá foi a encargada de comprobar a desobediencia á normativa do estado de alarma e agora será a Subdelegación do Goberno a que estudará o caso para impoñer a sanción correspondente a cada caso.

Os establecementos atópanse en tres zonas diferentes do municipio e, segundo o Concello, neles detectáronse comportamentos de especial risco por incumprimento do ditado polo Ministerio de Sanidade para a segunda fase da desescalada pola pandemia da Covid-19.

Co obxectivo de poñer solución ás aglomeracións rexistradas a última fin de semana neste tipo de locais, o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, contactou persoalmente con representantes da asociación de hostaleiros da vila para convocalos a unha reunión que terá lugar o vindeiro mércores.

Desde o goberno local instan a toda a cidadanía a cumprir as normas de seguridade e advirten que un rebrote do virus, ademais de poñer en risco ás persoas, podería obrigar a un novo confinamento para toda a poboación.