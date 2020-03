VIDEO.- Os mestres das Doroteas téñeno claro: "Queda na casa. Todo vai a saír ben"

Todo vai saír ben. É a frase máis repetida estes días no noso país. Os ánimos ante un confinamento que dura xa máis de dúas semanas foron unha constante en redes sociais e nos balcóns dos cidadáns. Unha mensaxe que, ademais, lonxe de perder o seu significado por tanto uso, parece máis necesario que nunca.

Iso, polo menos, é o que pensou o profesorado do colexio Doroteas de Pontevedra. A través dun vídeo que, cada un deles, gravou nos seus propios domicilios, quixeron animar aos nenos e nenas da súa comunidade escolar para sacarlles un sorriso en plena corentena.

Para iso, empregan unha canción que, nestes momentos tan complicados, converteuse en todo un himno, o "Quédate en tu casa", un tema colaborativo entre artistas da talla de Álvaro Soler, David Otero, Sofía Ellar, Bely Basarte, Rayden ou La Pegatina.

O vídeo, cargado de bo rollo, emoción e optimismo, pide a todo o alumnado que durante esta corentena queden en casa, cumprindo así co que nos piden as autoridades.

"Non se che acaba o tempo, acumúlanse para despois os bicos que non se deron", comeza a canción, na que os profesores das Doroteas mostran os seus dotes, descoñecidos para moitos, para as artes escénicas.

Para os pequenos que, este confinamento empézase a facer bastante duro, ao estar lonxe dos seus amigos e encerrados en casa, seguro que a mensaxe dos profesores que, con tanto esforzo, axúdanlles a avanzar na vida será todo un xute de enerxía.