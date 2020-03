A Deputación, disposta a recibir directamente o material sanitario de Xunta e Estado para a súa distribución por municipios

Despois da petición de implicación elevada pola Xunta de Galicia ás deputacións para colaborar na repartición de material sanitario aos concellos, a Deputación de Pontevedra informou este domingo por carta á Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) e aos concellos da súa disposición de encargarse directamente da distribución dos equipos e material de protección.

Este ofrecemento poñerase en coñecemento tamén do Goberno do Estado mediante unha carta que está previsto enviar o luns, en aras da colaboración entre administracións coa Xunta e co Ministerio de Sanidade. O obxectivo que o material lles chegue directamente co compromiso de facelo chegar a todo o territorio.

"Poñémonos á disposición do goberno de España e da FEGAMP como entidade canalizadora das solicitudes dos concellos, para poder responder con rapidez á petición do vicepresidente da Xunta de Galicia", sinala a administración presidida por Carmela Silva.

"A pesar de que ate agora era unha competencia directa da Xunta de Galicia que creou os postos de mando avanzados, comprendemos as dificultades que teñen para achegar aos concellos o material sanitario porque a situación é moi complexa", explicou a institución pontevedresa.

Na carta aos concellos, a Deputación expresa que "confiamos en que o traballo coordinado de todas as entidades locais axude a mellorar esta terrible situación que estamos a vivir xa que consideramos que somos entidades vitais para enfrontar esta crise".

A administración provincial lembrou ademais aos concellos as liñas extraordinarias de axudas postas a disposición dos municipios.