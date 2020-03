San Francisco, o comedor máis solidario... mesmo en tempos do coronavirus

Comedor social de San Francisco durante a crise do coronavirus © Diego Torrado Comedor social de San Francisco durante a crise do coronavirus © Diego Torrado

Desde hai máis de trinta anos, o comedor social de San Francisco non falta á súa cita diaria. Nin sequera nestes momentos, nos que o coronavirus ten confinada á poboación. Tras realizar axustes por motivos sanitarios, puideron alimentar con normalidade aos seus usuarios.

Iso si, o comedor pechou as súas portas e a comida agora entrégase tres días á semana, os luns, mércores e venres, grazas á colaboración de Protección Civil, en táperes selaxes e bolsas para reducir o risco de contaxio do COVID-19.

Esta situación, sinala o pai Gonzalo, "non lles gusta" ao centenar de persoas que, habitualmente, comía nestas instalacións, case todos habituais desde hai anos.

"Estaban afeitos a vir ao comedor, son xa amigos que se reencontran aquí a diario e había certa familiaridade connosco" e, nesta situación, "está todo cortado", engade o responsable desta obra social.

A comida, que se prepara cada día de repartición nas cociñas do comedor, era preparada ata o de agora por un grupo de voluntarias, que polo confinamento do coronavirus, deixaron de acudir porque, segundo o relixioso, "teñen que estar nas súas casas".

Todas salvo unha, recoñece agradecido o pai Gonzalo. Trátase de Sagrario Fariña, unha muller de 70 anos que, para non interromper o seu labor no comedor, deixou de convivir no seu domicilio habitual para evitar un posible contaxio aos seus familiares.

Con todo, entre os responsables do comedor tamén hai certa preocupación. Gran parte dos alimentos que ofrecen diariamente a persoas en risco de exclusión proceden dos excedentes que, ata o de agora, doaban supermercados da cidade.

Pero desde que se decretou o estado de alarma "non nos trouxeron nada", explica o pai Gonzalo. "Nunca nos pasaba algo así", lamenta o sacerdote, que espera que unha vez que a xente "parece que xa non ten tanto apuro para comprar" esta situación se poida normalizar e se retomen estas entregas solidarias de comida.

Por agora, "temos provisións para bastante tempo" grazas ás doazóns que empresas, entidades sociais e particulares foron realizando nos últimos meses e, ademais, o Concello de Pontevedra ofreceuse a comprar os alimentos que escaseen.

"Iso sempre é unha axuda", relata o pai Gonzalo, que se emociona ao pensar que, se esta situación alóngase moito no tempo, a actividade do comedor pódese resentir.

Gran parte da axuda para alimentar ás persoas máis desfavorecidas de Pontevedra provén do 'cepillo' das misas da igrexa de San Francisco, polo que a suspensión das actividades relixiosas "é un hándicap a maiores" para manter a obra social do comedor.

Sexa como sexa, loitarán por todos os medios para que o comedor de San Francisco siga sendo o que foi sempre, un dos principais referentes solidarios en Pontevedra.