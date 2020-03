Onde é posible facer a compra online? Visitamos todos os supermercados

Web de compra online de Supermercados Froiz © Froiz Web de compra online de Supermercados Gadis © Gadis Web de compra online de Supermercados Eroski © Eroski Web de compra online de Supermercados Carrefour © Carrefour Web de compra online de Supermercados Mercadona © Mercadona

As autoridades sanitarias aconsellan reducir as saídas de casa a situacións imprescindibles, como pode ser o traballo ou a compra de produtos de primeira necesidade ou de farmacia.

Unha das recomendacións é planificar a compra para evitar visitas innecesarias ao supermercado. Moitos pontevedreses optan por realizar pedidos online, especialmente aquelas persoas que polas súas condicións de saúde lles supoña un risco expoñerse ou que a súa situación familiar lles impida ausentarse do domicilio.

Desde PontevedraViva visitamos todas as webs de supermercados de compra a distancia para saber: onde é posible facer a compra online?

FROIZ

Os pedidos a través da web de Supermercados Froiz teñen esgotadas na cidade de Pontevedra as entregas ata o xoves 2 de abril, inclusive. O que puidemos constatar é que moitos internautas aproveitaron para facer as súas compras entre as doce e a unha da madrugada para asegurarse a entrega no primeiro día dispoñible, o venres 3 de abril. Tal foi o volume de pedidos que, en apenas unha hora, xa esgotaran a posibilidade de entrega en dúas das cinco franxas horarias que ofrece a web de Supermercados Froiz para esa data. A web só permite escoller días de entrega nos vindeiros sete días, así que non se poden programar servizos a domicilio máis lonxanos no tempo.

GADIS

Nos pedidos realizados en Gadis temos dúas opcións de entrega: en tenda e a domicilio.

A recollida en tenda na cidade de Pontevedra está centralizada no supermercado da rúa da Oliva. A retirada pódese realizar a partir do día seguinte ao pedido. Nos municipios próximos, este servizo só está habilitado nas tendas de Bueu, Sanxenxo, Cambados e Vilagarcía.

En canto aos pedidos con entrega a domicilio, esta realizarase en Pontevedra a partir do venres 3 de abril. Con todo, desde a web advirten que, debido ao volume de pedidos, cabe a posibilidade de non poder entregar todos os produtos e haber alteracións nas franxas horarias de entrega.

EROSKI

Ao abrir a opción de supermercado online aparece unha mensaxe onde se recomenda consultar os días e franxas de entrega dispoñibles. A vantaxe con respecto ao resto de tendas é que se pode escoller a data e horario de entrega antes de comezar a compra. Para a cidade de Pontevedra, é posible recibir a compra a partir do martes 7 de abril. Eroski era o supermercado de Pontevedra que mantiña os prazos de entrega máis curtos. Pero, de novo, unha avalancha de pedidos provocou que en apenas 24 horas se esgotasen os repartos dunha semana completa.

En canto á recollida en tenda, este servizo non está habilitado nin en Pontevedra nin na súa contorna. O supermercado máis próximo con esta opción atópase en Vilagarcía de Arousa.

CARREFOUR

Realizar a compra online en Carrefour foi durante este venres imposible.

Ao entrar na páxina principal do supermercado aparece a seguinte mensaxe: "Estamos a dar acceso ao supermercado mediante esta lista de espera para que che sexa máis fácil facer o pedido dentro da tenda. Poderás realizar a túa compra dentro de: máis dunha hora". Nesta primeira pantalla tamén se informa de que "Nestes momentos o prazo de entrega dos pedidos é de 10 días".

Despois dunha espera de cinco horas conectados, foi inviable acceder á compra. Segundo fontes de Carrefour consultadas, a plataforma online está colapsada debido ao alto volume de pedidos. A última hora da tarde, renovábase a mensaxe da web facendo unha chamada aos compradores para que abandonasen a páxina: "Por solidariedade deixa esta canle de compra libre para os que máis o poden necesitar nestes momentos: persoas de idade avanzada, con discapacidade e embarazadas".

Precisamente nos centros de Poio e Pontevedra os traballadores quixeron achegar unha axuda aos maiores de 65 anos e persoas pertencentes aos grupos de risco. Para todos eles, é posible facer a compra por teléfono, con entrega no mesmo día. As liñas están abertas no horario das tendas nos teléfonos: 644 918 742 ( Carrefour A Barca, en Poio) e 644 107 203 ( Carrefour de San Blas-Salcedo, en Pontevedra).

MERCADONA

En Mercadona o servizo de compra online está desactivado en Pontevedra e na maioría das tendas de España. Ao entrar na web do supermercado online aparece a seguinte mensaxe: "Dada a alta demanda, non podemos garantir un bo servizo. Por tanto, deixamos de repartir a compra online a domicilio excepto en Valencia e Barcelona". A web permite recibir un aviso ao correo electrónico cando se restableza o servizo na nosa zona.

LIDL

A tenda online da marca alemá non inclúe produtos de supermercado. Segundo nos informa o servizo de atención ao cliente, a compra de alimentación só se pode realizar de xeito presencial nos supermercados Lidl. Ademais, durante o tempo de confinamento, queda suspendido o envío a domicilio desde tenda.

SUPERCOR

Un caso excepcional é o de Supercor Pontevedra. Habitualmente non ten o servizo de compra online. Pero debido ao estado de excepción en que nos atopamos, o persoal da tenda de Pontevedra puxo todo o seu esforzo en desenvolver un sistema para que aquelas persoas que o necesiten poidan recibir a compra no seu domicilio. Consiste en enviar a lista da compra ao seguinte correo electrónico: antonfraguas_s830supercor@elcorteingles.es ou consultar ao teléfono: 986 869 282.

De momento, a entrega está a realizarse nun prazo dun día, todo dependerá do volume de pedidos que lles vaian entrando.