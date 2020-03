Xa hai facilidades para facer compra na praza de abastos sen saír de casa

En momentos difíciles toca reiventarse. Así o está facendo desde esta semana un dos postos de venda da praza de abastos. Decretado o estado de alarma e consecuentemente o peche da hostalería, unha das liñas de negocio de Carnicería Macario veuse abaixo; a segunda liña, o usuario particular que acode ao mercado caeu aproximadamente un 90%, estima.

Que facer para manter o negocio que iniciaron os seus avós? Adaptarse á situación. Puxo a mirada nas redes sociais abrindo contas en Facebook e Instagram para chegar a novos clientes e o servizo a domicilio que ata o de agora utilizaba para a restauración faio extensible a particulares, levando os seus pedidos ao cliente que o solicita en Pontevedra e os seus arredores.

Só leva desde o inicio da semana, pero Macario Fariña, o seu propietario, di que "temos novos clientes e en número xa foron máis que as tres persoas que este luns achegáronse a facer a súa compra ata a praza".

"Ao abrirnos ás redes sociais achegámonos a un perfil de cliente que non adoita frecuentar o mercado e coa repartición a domicilio axudamos a quen non poden ou prefiren non saír neste momento para facer a compra" comenta, agardando que o resultado insufle tamén o ánimo das súas empregadas.

A súa iniciativa vai en camiño de que outros negocios situados no mercado de Pontevedra tamén ofrezan esta posibilidade de facer entregas a domicilio para tentar compensar outro dos difíciles momentos que lle toca atravesar a este emprazamento da capital.