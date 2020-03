116 novas mamparas axudarán a previr o contaxio do coronavirus

Na loita por frear a expansión do coronavirus, a Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés instalou durante os pasados días 16 e 17 de marzo un total de 116 mamparas, repartidas en postos de información e mostradores de 34 centros de saúde, Puntos de Atención Continuada e nos hospitais Provincial, do Salnés e Montecelo.

Aínda que os traballadores xa estaban protexidos antes, as novas mamparas tentarán reducir aínda máis a posibilidade de contaxio e mellorar as condicións de traballo dos empregados.

Cun orzamento de 17.000 euros, repartíronse un total de 116 mamparas. 82 unidades foron a 34 centros de saúde e PAC´ s e as outras 34 nos tres centros hospitalarios. Con esta medida non só se tentan previr novos contaxios, senón que tamén se busca a tranquilidade dos empregados do centro sanitario.