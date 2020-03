'O máis importante é a vida', o videoclip do alumnado do CEIP Carballal para loitar contra o coronavirus

Título do videoclip © CEIP Carballal

Baixo o lema #yomequedoencasa, o CEIP Carballal de Marín, creou un videoclip no que aparecen os seus alumnos facendo todo tipo de actividades nas súas casas durante o confinamento.

Co título 'O máis importante é a vida' e acompañado dunha canción con frases como "o COVID-19 non deixa avanzar"; "lava moi ben as mans"; "loitaremos xuntos"; "aplaude aos heroes: os sanitarios", esta iniciativa pretende que o alumnado do colexio e tamén o de outros aprendan que o importante é quedar na casa para salvar vidas.