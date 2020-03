Os dentistas piden un decreto específico que clarifique que actividade poden facer e apostan por atender só urxencias

Coa declaración do estado de alarma e a emerxencia sanitaria derivada da expansión do coronavirus, os dentistas atópanse nunha situación de inseguridade na que as normas e recomendacións ditadas polas autoridades sanitarias non clarifican que actividade profesional poden realizar, de modo que este luns pediron aclaracións para poder realizar o seu traballo con garantías.

Os Colexios Oficiais de Dentistas de Pontevedra e Ourense, A Coruña e Lugo sumáronse para remitir unha carta ao conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, na que lle piden que traslade ao Ministerio de Sanidade o seu posicionamento e a "urxencia" de establecer un Decreto específico que regule a actividade sanitaria nas clínicas dentais.

Ese decreto debería fixar que actividade poden realizar e a opinión particular do Consello Galego de Odontólogos e Estomatólogos, que representa a todos os Dentistas de Galicia, é que debería establecerse o peche obrigatorio por forza de causa maior, ao non poder garantir todas as medidas de seguridade.

En concreto, os dentistas galegos son partidarios dunha regulación como a que existe en Portugal, onde se suspenderon as actividades bucodentais habituais e só aténdense as urxencias e tratamentos inaprazables.

Respecto diso, indican que moitas das clínicas de Galicia xa non están en condicións de garantir a seguridade esixida para pacientes e persoal, por falta de material de protección e hixiene.

Para evitar o colapso do sistema público en Galicia da asistencia bucodental, o Consello Galego ofrece a Sanidade unha lista de clínicas que, cumprindo todo os requisitos esixidos, destinaríanse á atención exclusiva de urxencias e tratamentos inaprazables, co obxectivo principal de velar pola seguridade e saúde dos pacientes e os profesionais de toda Galicia.

Os dentistas galegos, como profesionais sanitarios que son, póñense ao dispor da Consellería de Sanidade e o Ministerio de Sanidade "para todo o que considere oportuno e necesario", dentro das súas posibilidades.

Ademais, deron a coñecer que son moitas as críticas que nestes últimos días realizaron doazóns de material en diferentes centros de traballo, hospitais e centros de saúde e piden ao conselleiro que lles indique cal é o medio ideal para continuar facéndoo e así poder transmitilo a todos os colexiados.