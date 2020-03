O Concello contacta con máis de 3.000 pontevedreses de máis de 65 anos que residen sós

O Concello de Pontevedra habilitou esta semana un novo servizo de atención aos pontevedreses, nesta ocasión aos maiores de 65 anos e persoas con problemas de mobilidade que residen sós. Entre o martes e o mércores, a través dos traballadores sociais dependentes da concellaría de Benestar Social fixéronse 3.400 chamadas a estas persoas empadroadas en Pontevedra, das que o Concello ten constancia que residen sós.

Preguntóuselles polo seu estado, polas súas necesidades e ofrecéuselles a posibilidade de recibir un servizo de asistencia para cubrir as necesidades básicas, como facer a compra, acudir á farmacia... ou outras situacións similares e urxentes, fixadas dentro do decreto do estado de alarma.

Ademais, a concellaría pon a disposición da veciñanza dous teléfonos para asistir a estas persoas (ou a aquelas que non fosen contactadas porque non estiveran nos rexistros municipais).

Os teléfonos de atención son:

986 85 03 98

986 84 83 34

Estes teléfonos estarán operativos de 08.00 a 20.00 horas, en horario ininterrompido. Fóra destas horas, o servizo estará cuberto polos corpos de seguridade: Policía Local e Policía Nacional (986 83 30 80 e 091), segundo o caso.

Este servizo de atención a persoas maiores e con problemas de mobilidade vense a sumar a outros xa postos en marcha polo Concello, a través da coordinación da concellaría de Benestar Social, como a atención aos cativos usuarios de servizos sociais bolseiros nos comedores escolares; a realización de quendas e entrega de fiambreiras para os usuarios do comedor de San Francisco; ou a habilitación de espazos de residencia e estar para indixentes.

RECOLLIDA DE LIXO DOS DOENTES

Outro dos servizos que está operativo dende este mesmo luns é o de recollida de lixo das persoas doentes do municipio.

O procedemento é o seguinte. Os positivos deberán poñerse en contacto coa Policía Local (986 83 30 80) que informará ao servizo de lixo do Concello que recollerá as bolsas, perfectamente pechadas, porta a porta e coas cautelas sanitarias establecidas. Estes usuarios especiais deberán deixar o seu lixo aparte do resto da familia.

O Concello tamén lembra outros servizos excepcionais postos en marcha nestes tres días e que están a disposición de todos os veciños de Pontevedra coa seguinte casuística: