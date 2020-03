O papel da Garda Civil e as policías Local, Nacional e Autonómica durante o estado de alarma

Por mor da aplicación do Real Decreto de estado de alarma aprobado polo Goberno, todas as Forzas e Corpos de Seguridade, sexan de ámbito local, autonómico ou estatal, ou tamén a seguridade privada, xogan un papel fundamental e rexeranse por criterios de actuación extraordinario, de modo que o ministro do Interior, Fernando Grande- Marlaska, ditou unha orde coa que se establecen eses criterios que será de cumprimento durante toda a vixencia do decreto.

Todas as Forzas e Corpos de Seguridade deberán actuar de forma coordinada baixo o mando do ministro do Interior, co obxectivo de facer cumprir medidas como o control dos movementos, o apoio aos labores sanitarios, garantir a subministración alimentaria e de bens de primeira necesidade ou asegurar o funcionamento das infraestruturas críticas.

ATENCIÓN SANITARIA:

A orde pon ao dispor das autoridades e dos profesionais sanitarios aquelas capacidades dos corpos policiais que sirvan para auxiliar ás institucións e aos profesionais sanitarios ante situacións nas que o auxilio sexa necesario para que poida prestarse asistencia sanitaria urxente ás persoas que o precisen.

Neste sentido, indícase que se reforzarán as medidas policiais de seguridade tendentes a garantir o normal funcionamento de centros sanitarios. Este reforzo tamén se aplicará en establecementos de elaboración, almacenamento e distribución de produtos farmacéuticos ou sanitarios.

A resolución sinala que a cidadanía "ten o deber cívico de colaborar e non obstaculizar" o labor dos axentes da autoridade no exercicio das súas funcións, e engade que o incumprimento ou a resistencia ás ordes da autoridade competente "será sancionado conforme o disposto nas leis".

DESPRAZAMENTOS:

A resolución ditada por Grande- Marlaska indica neste ámbito que as Forzas e Corpos de Seguridade establecerán dispositivos de seguridade, fixos e móbiles, tanto nas vías e espazos públicos como na rede de transporte, e en particular naqueles lugares ou franxas horarias que especificamente se poidan ver afectados polas restricións que se acorden.

As Forzas e Corpos de Seguridade deberán ter en conta a necesidade de garantir que os cidadáns poidan acceder aos seus postos de traballo e aos servizos básicos en caso necesario, así como a de permitir a mobilidade do persoal pertencente a entidades dedicadas á prestación de servizos esenciais ou ao abastecemento e distribución de bens e servizos de primeira necesidade.

SUBMINISTRACIÓN ALIMENTARIA:

Os axentes tamén deberán prestar o seu apoio ás medidas destinadas a garantir a subministración alimentaria, e doutros bens e servizos e reforzaranse as medidas policiais de seguridade tendentes a garantir o normal funcionamento das infraestruturas críticas.

Levarán a cabo así mesmo tarefas de apoio ás medidas restritivas en relación coa actividade comercial, apertura de establecementos e actos de culto.

COORDINACIÓN:

A partir de leste mesmo domingo, en todos os dispositivos de seguridade potenciarase a colaboración e coordinación entre os corpos policiais con competencia en cada ámbito territorial e, para poder facelo, constitúese un Centro de Coordinación Operativa que asegure unha transmisión permanente e continúa de información entre os implicados para a difusión de ordes e directrices de actuación e para a recepción e seguimento das novidades que se produzan.

SAÚDE DOS AXENTES:

A orde tamén dedica un apartado á protección da saúde dos axentes e establece que todos eles teñen dereito a unha protección eficaz en materia de seguridade e saúde no traballo. Observaranse en todo caso as recomendacións e instrucións impartidas en cada caso polas autoridades sanitarias en relación coa prevención da transmisión do coronavirus.