Decretado o estado de alarma en toda España para frear o coronavirus

Pedro Sánchez, presidente do Goberno © Pool Moncloa/Jorge Villar y Diego del Monte

O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, decretou este venres o estado de alarma en toda España para frear a expansión da pandemia do coronavirus. Será de aplicación a partir deste sábado, coa celebración dun Consello de Ministros extraordinario.

Sánchez anunciou a declaración do estado de alarma a través dunha declaración institucional desde a Moncloa tras alcanzarse a cifra de 4.200 persoas contaxiadas e máis de 100 falecidas.

No seu comparencia, o presidente do Goberno non detallou as medidas concretas que supoñerán a declaración do estado de alarma, que se darán a coñecer este sábado tras a reunión do Consello de Ministros.

Este mecanismo permite limitar temporalmente a circulación de persoas, pero non afecta os dereitos fundamentais dos cidadáns. O propio Sánchez lembrou que a declaración do estado de alarma "permite movilizar al máximo los recursos contra el virus".

O mandatario alertou de que "estamos solo en la primera fase de combate contra el virus" e "nos esperan semanas muy duras", pois considera, en base ás valoracións dos especialistas, que "no cabe descartar" que na próxima semana supérense os 10.000 casos de contagios.

Ante tal circunstancia, Pedro Sánchez fixo un chamamento a todos os españois na loita contra o coronavirus, lembrando todos "tenemos, por supuesto, un deber personal", que supón "seguir a rajatabla las indicaciones de los expertos" ante unha emerxencia que ameaza a saúde e o benestar colecctivo.

"El heroísmo consiste también en lavarse las manos y en quedarse en casa. Vamos a parar el virus con responsabilidad y con unidad”

"El heroísmo consiste también en lavarse las manos y en quedarse en casa. Vamos a parar el virus con responsabilidad y con unidad”, insistiu.

O estado de alarma contémplase no artigo 116 da Constitución Española e está regulado pola Lei Orgánica 4/1981 de Estados de Alarma, Excepción e Sitio. Aplícase "cando circunstancias extraordinarias fixesen imposible o mantemento da normalidade mediante os poderes ordinarios das autoridades competentes".

O estado de alarma só pódeo declarar o Goberno mediante decreto acordado polo Consello de Ministros e aplícase por un prazo máximo de quince días, dando conta ao Congreso dos Deputados. Tan só o Consello de Ministros poderá autorizar que se prorroga máis aló dese prazo de dúas semanas.

A Lei Orgánica 4/1981 non prevé intervencións específicas das Forzas Armadas nos estados de alarma, o que non quere dicir que tales circunstancias non incidan tamén na Administración Militar. Nesas circunstancias, o Goberno, que dirixe a política militar e da defensa, asumirá todas as facultades extraordinarias previstas na Constitución e na Lei Orgánica de Estados de Alarma, de Excepción e de Sitio, e designará a autoridade militar que, baixo a súa dirección, haxa de executar as medidas que procedan.

Tan só hai un antecedente de aplicación do estado de alarma en España. Ocorreu en decembro do ano 2010, durante o Goberno de Jose Luís Rodríguez Zapatero. Activouno con motivo da folga de controladores que ameazaba con paralizar o tráfico aeroportuario.