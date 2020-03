Sanxenxo habilita un circuíto para bicicletas e peóns nunha zona verde do polígono de Nantes

Sanxenxo contará nas próximas semanas cun novo espazo lúdico e deportivo nunha zona verde do polígono de Nantes na contorna do Con da Romaíña. Trátase dun circuíto de tres quilómetros e medio de lonxitude, no que se prevé que convivan bicicletas e peóns, aberto a veciños e visitantes.

O concelleiro de Deportes, Daniel Arousa, e o edil de Medio Ambiente, Juan Deza, acudiron este mércores á zona xunto ao presidente do Club Ciclista Corbelo, Iván Pérez, para supervisar os traballos que se espera estean listos nas próximas semanas. O trazado do circuíto xa está concluído, pero prevese mellorar o endurecemento do terreo con saburra nalgúns puntos para garantir a seguridade da práctica deportiva.

O Concello de Sanxenxo encargouse do acondicionamento do espazo con medios municipais propios e coa pa da Mancomunidade do Salnés, pero tamén contou coa colaboración e participación do club ciclista porque a idea é que o circuíto poida albergar probas deportivas como a Mini BTT ou os cros escolares, entre outras actividades. Por este motivo e debido á lonxitude da pista, prevese dividir, segundo a dificultade técnica, por tramos de cores. Unha sinalización que servirá de guía tanto para os peóns como para os ciclistas.

O espazo estará restrinxido aos vehículos de motor, por motivos de seguridade e por tratarse dunha zona cun alto valor ambiental.

"Queremos que se poña en valor este espazo e que as familias se animen a disfrutar do entorno. Prantaremos carballos e colocaremos mesas e bancos", explica o edil de Deportes, Daniel Arousa.

O proxecto conta co visto e prace tanto da comunidade de montes de Nantes como da xunta de propietarios do polígono que consideran que o circuíto é unha boa forma de poñer en valor este espazo natural.

Co obxectivo de promocionar o circuíto, o Concello colocará un cartel na zona máis alta do circuíto para que poida ser visualizado desde a vía rápida.