Próximo inicio das obras de restauración patrimonial da Fonte das Palmeiras de Caldas

O concelleiro de obras e deputado provincial, Manuel González, anunciou este martes 10 de marzo o próximo inicio das obras de restauración patrimonial da Fonte das Palmeiras. A actuación, que conta co apoio da Deputación de Pontevedra, permitirá recuperar este elemento emblemático da vila situado na Praza das Palmeiras. A construción está datada en 1920 e encóntrase inventariada no Catálogo de Patrimonio Cultural de Caldas de Reis.

A acción forma parte do programa municipal "Fontes do Camiño" mediante o cal se están a recuperar as fontes históricas que se atopan ao longo do Camiño de Santiago no termo municipal de Caldas de Reis. O plan xa leva rehabilitado a Fonte da Burga, a Fonte da Praza de Abastos e a Fonte do Campo da Torre.

Os traballos de restauración afectarán os diferentes elementos e patoloxías identificados no proxecto elaborado polo arquitecto Luis Gil Pita. Levaranse a cabo actividades como a limpeza en seco das xuntas de cantería de granito, a eliminación manual da costra bioxénica ou o saneado e achado da fábrica de cachotería, entre outros.

Como un dos elementos a destacar da actuación se recuperará o farol artístico que coroou a fonte, o que permitirá recobrar a volumetría orixinal así como a súa dobre función como fonte e farol.

As obras, que contaron cun orzamento total de 18.956,76 euros e están subvencionadas polo Programa de Rehabilitación do Patrimonio Cultural Histórico da Deputación de Pontevedra, fóronlle adxudicadas ao restaurador Guillermo Rodríguez, que ten previsto desenvolvelas nun prazo de dous meses.